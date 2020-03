Zhang: “Fair Play Finanziario? Inter direzione giusta. Le nuove regole…”

Steven Zhang, presidente dell’Inter, è intervenuto all’FT Business of Football Summit. Oltre a parlare di quanto successo con il presidente della Lega Serie A e del nuovo stadio di Milano, si è concentrato sul Fair Play Finanziario

LAVORO – Steven Zhang ha parlato del Fair Play Finanziario e di quanto fatto dall’Inter: «Non posso parlare per gli altri club, come Inter noi vogliamo sempre seguire le regole. Quando abbiamo acquistato il club era sotto uno stretto settlement agreement, l’anno scorso ne siamo usciti passando sotto le normali regole del FPF. La direzione è giusta, quella di sostenibilità e avere una organizzazione per aiutare il club a crescere in termini di business».

NUOVE REGOLE? – Zhang ha parlato di possibile nuove regole: «Come detto da Ceferin ieri, l’indicazione è che vanno modificate le regole, rivalutate e adattate affinché siano appropriate per il nostro business model. Oggi il nostro marketing team ha funzioni completamente differenti da 20 anni fa. Come regole, può essere cambiato e migliorato. Ma la direzione è giusta, tutti puntare sulla sostenibilità e crescere dal punto di vista commerciale .Come cambiare il FFP? Onestamente non sono un esperto in materia, ma oggi il sistema calcio sta cambiando, il mondo digital si sta evolvendo, molti club stanno sviluppando nuove strutture, diversi modi per vendere sponsorizzazioni, promuovere contenuti digital. Dal punto di vista FFP, questi investimenti vanno tenuti in considerazione, supportando la digitalizzazione dei club e promuovere i club a muoversi in questa strada».

