Zhang: “Nuovo stadio? Risposta incoraggiante di Milano. La zona…”

Steven Zhang, presidente dell’Inter, è intervenuto al FT Business of Football Summit. Il numero uno nerazzurro non ha parlato solo del Coronavirus e delle parole sul presidente di Lega Serie A Dal Pino

COLLABORAZIONE – Steven Zhang ha parlato della questione legata al futuro di San Siro: «Finora, la città è abbastanza d’incoraggiamento nella nostra proposta. Siamo onorati e fortunati di dividere la città con un club come il Milan. Avere entrambi nello stesso stadio dà allo stadio energia e storia, ma quello che conta è anche l’esperienza dei tifosi».

SERVIZI – Zhang ha parlato quindi dei servizi a disposizione dei tifosi: «Se vai in uno stadio in cui non hai grandi servizi, i tifosi non possono sfruttare i servizi, le telecamere non possono fare belle inquadrature, stai danneggiando il tuo brand e la tua esperienza. Questo è perché è diventato così critico per noi cambiare la situazione e sviluppare il progetto per un nuovo San Siro».

MILANO – Zhang ha chiuso dei lavori burocratici in corso: «Credo che sia la direzione che va presa, anche come cittadino di una grande città come Milano. Le cose si stanno muovendo velocemente, speriamo di poter lanciare il progetto e dare una grande esperienza per chi viene a vedere le partite nel nuovo stadio. Stadio in un’altra zona? Finora la città è stata d’incoraggiamento, quindi crediamo che non dovrebbe essere un problema rimanere».

