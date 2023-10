Torino-Inter, sorpresa Barella? Le indicazioni dopo le accuse – SI

La vigilia di Torino-Inter ha visto Barella accusato di essere coinvolto nello scandalo scommesse, un qualcosa che il centrocampista ha smentito senza mezzi termini. Da Sportitalia si parla della sua posizione in vista di domani.

COME GESTIRLO? – Nicolò Barella è il giocatore più discusso di oggi in casa Inter. Questo per le voci su un presunto coinvolgimento sulla questione scommesse, smentita dallo stesso giocatore che ha preannunciato vie legali. E domani c’è Torino-Inter, dove bisogna capire se giocherà o meno. Per tutta la settimana sembrava che potesse partire dalla panchina, visto un inizio di stagione non certo sui suoi standard. Stando a Sportitalia, invece, Barella sarà titolare. Questo perché Simone Inzaghi sembra aver deciso di andare sulla miglior formazione possibile, per partire subito forte dopo la sosta e il pareggio di tredici giorni fa col Bologna. L’indicazione è che metterlo titolare, anziché dargli un turno di riposo, vorrebbe dire permettergli di rispondere in campo. Oltre a Barella, in vista di Torino-Inter, c’è da valutare la posizione di Lautaro Martinez: dovrebbe giocare, pur essendo tornato solo ieri dal Sud America, anche per mancanza di alternative. E un altro nome sicuro è Benjamin Pavard, caricato dai due gol martedì sera con la Francia.