Torino-Inter, Juric punta sul tridente: probabile formazione − CdS

Domani Torino e Inter scenderanno in quella che sarà l’ultima partita del loro campionato. Per i granata vincere questo match può significare avere ancora una chance di centrare l’Europa. Per questo motivo, Juric punterà su tutti i calciatori migliori a disposizione e in particolare sul tridente offensivo.

EUROPA NEL MIRINO − Il match di domani pomeriggio tra Torino e Inter per i granata rappresenta una ghiotta chance per centrare l‘Europa. Se infatti la UEFA dovesse escludere la Juventus dalle competizioni continentali, automaticamente l’ottava classificata del campionato prenderà il posto dei bianconeri. Vincere con l’Inter però, anche se rimaneggiata, non è così scontato. E per questo motivo Juric schiererà la miglior formazione possibile. A difendere i pali toccherà come sempre a Vanja Milinkovic-Savic, con il trio Djidji, Shuurs e Buongiorno in protezione dell’area granata. A centrocampo agiranno invece Singo, Ricci, Ilic e Rodriguez. Mentre per l’attacco Juric punterà sul tridente composto da Miranchuk, Sanabria e Vlasic.

PROBABILE FORMAZIONE − La probabile formazione del Torino secondo il Corriere dello Sport (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Shuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.