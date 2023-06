Torino-Inter, Inzaghi pensa a Curatolo! Dubbi in attacco – Sky

L’Inter si prepara per questo finale di stagione tra l’ultima partita di campionato contro il Torino e la finale di UEFA Champions League contro il Manchester City. Il presente impone di pensare ai granata, e in tal senso, secondo Sky Sport, Simone Inzaghi valuta il classico turnover ragionato (considerando l’obiettivo qualificazione già raggiunto), e in attacco con la possibile sorpresa Dennis Curatolo della Primavera.

IN ATTACCO – L’infortunio di Joaquin Correa non permetterà a mister Inzaghi di poter cambiare troppo le carte in tavola contro il Torino, ma preservare Lautaro Martinez almeno dal primo minuto potrebbe essere una soluzione. Dopo il turno di riposo contro l’Atalanta, facile pensare a una maglia da titolare per Edin Dzeko, da capire se con Romelu Lukaku o no. Salgono sempre più le quotazioni del giovane attaccante della Primavera, Dennis Curatolo! Che potrebbe far coppia con uno tra il belga ed Edin Dzeko.