Torino-Inter, Inzaghi pensa a un turnover ragionato. Torna De Vrij – SM

L’Inter si avvicina all’ultima sfida di campionato, per la quale Inzaghi riflette sulle solite rotazioni ragionate. Secondo l’edizione odierna di Sportmediaset De Vrij è pronto a tornare titolare ma non solo. Di seguito la probabili scelte nerazzurre per Torino-Inter (vedi articolo).

PROBABILI MOSSE – Torino-Inter, in scena domani alle ore 18.30, è l’ultima sfida di campionato della stagione. Con la qualificazione al posto Champions League in tasca e con la finale di Istanbul all’orizzonte, Simone Inzaghi pensa a far riposare alcuni dei suoi undici titolari. Secondo Sportmediaset ritroveranno un posto dal primo minuto sia Samir Handanovic in porta che Stefan De Vrij in fase difensiva. Per quanto riguarda l’attacco, invece, sembra pronto Romelu Lukaku, a caccia di una maglia da titolare per la finale contro il Manchester City. In Torino-Inter al fianco dell’attaccante belga potrebbe esserci una sorpresa: il giovane Primavera Dennis Curatolo.

Fonte: Sportmediaset – Marco Barzaghi