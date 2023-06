Torino-Inter, dove vederla in diretta TV e LIVE streaming (38ª giornata Serie A)

Torino-Inter di Serie A è la prossima partita stagionale in programma per la squadra di Simone Inzaghi. Si va in campo per la 38ª giornata di Serie A, la diciannovesima del girone di ritorno. Inter impegnata in casa. Ecco tutte le informazioni utili sulla partita per scoprire dove vederla in diretta TV e LIVE streaming ma anche per seguirla in tempo reale grazie a Inter-News.it.

Torino-Inter in programma

Torino-Inter, Serie A 2022/23 – 38ª giornata

Dove si gioca Torino-Inter

Stadio Olimpico “Grande Torino” – Torino.

Data e ora di Torino-Inter

Sabato 27 maggio 2023 – Ore 20:45.

Come seguire Torino-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 18:00, sia attraverso il LIVE Match Center dell’evento. In alternativa, segui qui la DIRETTA di Torino-Inter con le statistiche e il tabellino aggiornato in tempo reale, così come per tutte le altre partite di Serie A e non solo. Solo su Inter-News.it una copertura totale del MATCHDAY già dalla mattina, per l’avvicinamento all’evento con il pre-partita, fino alla sera con il post-partita completo. Inoltre, non perdere le dirette video PRE MATCH e LIVE MATCH con HOTPOST dedicato sulla Inter-News Web TV rigorosamente in diretta e sempre gratuitamente su YouTube (iscriviti subito al canale!).

Torino-Inter, dove vederla in diretta TV

Se stai leggendo questo articolo è perché ti interessa sapere come e dove vedere Torino-Inter di Serie A in diretta TV comodamente da casa. Pertanto, essendo un’esclusiva, la partita sarà visibile su Smart TV attraverso l’app di DAZN, accessibile solo agli abbonati alla piattaforma. In alternativa utilizzando il TIMVISION Box. Per vederla su altri televisori di vecchia generazione sarà necessario utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast, o eventualmente una console PlayStation (4 o 5) o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Torino-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Oltre alla diretta TV, per i tifosi più digitalizzati la partita sarà visibile su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) in LIVE streaming attraverso l’app di DAZN, utilizzabile solo dagli abbonati alla piattaforma. E tu come seguirai il match? Faccelo sapere sui nostri social!

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

SEGUICI OVUNQUE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), Twitch (segui il canale), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale) e in versione solo audio su Spreaker (segui il canale). Cosa aspetti? Seguici!