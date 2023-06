Paventi: «Inter, approccio con il Torino con un giusto mix in campo»

A Sky Sport le ultime da casa Inter, alla vigilia dell’ultima gara di Serie A contro il Torino, sono arrivate grazie alle parole di Andrea Paventi. Simone Inzaghi pensa a un mix tra titolari e chi ha giocato meno (vedi articolo).

APPROCCIO − Il giornalista Andrea Paventi, a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport, ha fatto il punto della situazione in casa Inter alla vigilia dell’ultima di Serie A contro il Torino (vedi articolo): «L’Inter approccerà la partita con un mix in campo, considerando che c’è ancora la gara di domani per valutare tanto. Per dare spazio a chi ha giocato meno ma anche per dare spazio ai titolari che non possono stare troppo fermi. Perché altrimenti passerebbe troppo tra la gara con l’Atalanta a quella successiva che sarà la più importante per la carriera dei calciatori. Ci saranno 6-7-8 titolari contro il Torino e poi ci sarà chi magari ha giocato un po’ meno. A partita in corso ci saranno poi i vari cambi per dare spazio ai più giovani».