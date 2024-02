Szczesny: «L’Inter non ha nulla più di noi! Rigori? Studio 2 giocatori»

Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a due giorni dalla grandissima sfida contro l’Inter in campionato. Il portiere polacco si è concentrato anche sui rigori.

NON DECISIVA − Wojciech Szczesny a TNT Sports sul derby d’Italia: «Sicuramente è una partita molto, molto importante per la classifica, ma mancano ancora 15 partite, quindi non sarà decisiva. Detto questo è una partita che darà un segnale forte al campionato se una delle due squadre riuscirà a portarla a casa. L’Inter è forte, ma non mi sembra che abbia qualcosa in più di noi. Sono una squadra molto matura perché pur segnando tanti gol riescono comunque a non concederne troppo. Hanno fatto bene tutto l’anno, ma noi andiamo lì con la speranza di portare a casa un risultato molto importante».

DUELLO − Così Szczesny su Vlahovic e Lautaro Martinez: «Sicuramente sono due attaccanti molto forti, aggiungerei anche Victor Osimhen, che forse quest’anno non ha i numeri dell’anno scorso. Dusan sta molto bene fisicamente, si vede che dall’inizio della stagione si è sentito molto meglio rispetto allo scorso anno, e i numeri parlano chiaro. Sta facendo più gol, ma anche a livello di gioco lotta di più sui palloni alti, i risultati si vedono».

RIGORISTA − Szczesny teme due rigoristi: «Calhanoglu è bravo, non c’è nemmeno tanto bisogno di studiarlo, perché è uno di quei rigoristi che quando tira bene come sa tirare, puoi studiarlo. Soprattutto quel rigore chiuso, fortissimo, quando tira bene non c’è possibilità di parare. Comunque sto studiando sia lui che Lautaro Martinez, che è anche un buon rigorista. Spero di non avere un rigore contro».

VAR − Infine, Szczesny si esprime sui rigori dati per i contatti in area: «È una conseguenza naturale del VAR. Sono tanti gli episodi che dal campo non si vedono, ma poi con il VAR vengono approfonditi. Non mi lamento, anche perché quest’anno non ne abbiamo subita nemmeno una. Inter-Juventus in Premier League sarebbe Manchester United-Liverpool».