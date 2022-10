Statistiche Fiorentina-Inter: Inzaghi lascia la palla a Italiano, più tiri in porta

Statistiche Fiorentina-Inter: i nerazzurri di Inzaghi vincono per 3-4 sul campo dei viola. Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE FIORENTINA-INTER – L’Inter vince una partita folle per 3-4 contro la Fiorentina in trasferta. Al gol di Nicolò Barella e alla doppietta di Lautaro Martinez rispondono Arthur Cabral, Jonathan Ikoné e Luka Jovic. Quando tutto sembra indirizzato verso il pareggio, ci pensa Henrikh Mkhitaryan all’ultimo respiro a regalare la vittoria ai nerazzurri. Il possesso palla è nettamente in favore dei padroni di casa con il 59%. La squadra di Vincenzo Italiano conclude di più in totale (10 tiri a 8), ma meno degli ospiti per quanto riguarda le conclusioni nello specchio della porta (4 a 7).

ALTRI DATI – I viola calciano 1 volta dalla bandierina, gli uomini di Simone Inzaghi 2. Sono 4 gli offside rilevati dalla terna arbitrale nell’arco dei 90′, tutti a sfavore dei meneghini. Equilibrio nei falli fischiati, la sfida si chiude infatti con 15 infrazioni commesse a 14.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 21 punti dopo 11 turni di Serie A, con 7 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte.