Fiorentina-Inter 3-4, il tabellino della partita dell’11ª giornata di Serie A

Fiorentina-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-4: questo il tabellino della partita valida per l’undicesima giornata di Serie A 2022-2023.

E QUESTA È PER ABISSO NEL 2019! – Al NOVANTACINQUESIMO l’Inter evita l’ennesima fregatura allo scadere a Firenze e rende (finalmente!) il gol all’ultimo alla Fiorentina che per tanti anni è arrivato. È del tutto casuale, di Henrikh Mkhitaryan colpito da un rinvio insensato di Lorenzo Venuti, ma chi se ne frega. Dopo che – ancora una volta – i viola avevano pareggiato al 90′, stavolta col finora flop Luka Jovic, è un rocambolesco 3-4 che vale la terza vittoria consecutiva in Serie A. E questa vale tantissimo. Questo il tabellino di Fiorentina-Inter.

FIORENTINA-INTER 3-4 – IL TABELLINO

Fiorentina (4-3-3): P. Terracciano; Dodò (82′ Venuti), Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (82′ Terzic); Bonaventura, Amrabat (82′ Barak), Duncan (52′ Jovic); N. Gonzalez (9′ Ikoné), Cabral, Kouamé.

In panchina: Cerofolini, Gollini, Saponara, Maleh, Ranieri, Zurkowski, Mandragora, Bianco, Igor.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Acerbi; Darmian (67′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (67′ Gosens); Lautaro Martinez (85′ Bellanova), Correa (61′ Dzeko).

In panchina: Handanovic, Cordaz, Asllani, D’Ambrosio, V. Carboni, Zanotti, A. Stankovic, A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2 (Preti – Di Iorio; Serra; VAR Mariani; A. VAR Costanzo)

Gol: 2′ Barella (I), 15′, 73′ rig. Lautaro Martinez (I), 33′ rig. Cabral, 60′ Ikoné, 90′ Jovic, 95′ Mkhitaryan (I)

Ammoniti: Bonaventura, Dodò, Amrabat, Milenkovic (F), Acerbi, Barella, Dumfries (I), Inzaghi (I, allenatore)

Recupero: 3′ PT, 8′ ST