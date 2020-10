Inter-Milan, Lukaku eguaglia Ronaldo nei Derby di Milano

Lukaku Inter

Romelu Lukaku riapre il Derby segnando il gol dell’1-2 in Inter-Milan, ma non solo l’attaccante nerazzurro raggiunge così Ronaldo

DERBY – Gol importante quello di Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter mette in rete il pallone dell’1-2 dopo l’uno-due del Milan firmato da Zlatan Ibrahimovic. Si tratta però anche di un gol importante anche per una speciale statistica. Con questa rete ha segnato tre gol consecutivi nei Derby, come un certo Ronaldo…