Bologna-Inter 0-1, statistiche: Inzaghi lascia palla a Motta e vince!

Bologna-Inter finisce con il risultato di 0-1 (vedi pagelle), Simone Inzaghi lascia palla a Thiago Motta e fa la scelta giusta vincendo. Le statistiche, curiose, della gara del Renato Dall’Ara.

STATISTICHE – Bologna–Inter finisce con il risultato di 0-1, Yann Bisseck la decide con un colpo di testa arrivato su cross di Alessandro Bastoni. Due braccetti hanno confezionato il successo numero 10 consecutivo in campionato per la squadra nerazzurra. Simone Inzaghi lascia la palla a Thiago Motta, le statistiche sono eloquenti. 60% di possesso palla del Bologna, che però non riesce a creare occasioni ghiotte. Nonostante infatti i 19 tiri totali quelli in porta sono solo 3, uno in meno rispetto all’Inter. I calci d’angolo sono a senso unico: 7-2 per il Bologna. Una particolarità riguarda anche i falli commessi in questo pomeriggio: 17 da parte dei giocatori rossoblù, estremamente duri.