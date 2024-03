Inzaghi: «Miglior regalo per l’Inter! Bisseck? Un piacere averlo»

Inzaghi prosegue il percorso netto in Serie A nel 2024, dieci vittorie su dieci per l’Inter alle quali vanno aggiunte le tre fra Champions League e Supercoppa Italiana. Un qualcosa che soddisfa l’allenatore, come emerge dalle parole a Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – C’è felicità per Simone Inzaghi dopo lo 0-1 di Bologna-Inter: «Offrire una cena? Assolutamente, questi ragazzi ne meritano più di una e da tanto tempo. Cercheremo di trovare il tempo, ma abbiamo vinto una partita fondamentale per il nostro prosieguo. Ottimo primo tempo, nel secondo meno belli tecnicamente ma abbiamo vinto una grande gara. Chiaramente nel primo tempo abbiamo meritato di finirlo in vantaggio, poi il Bologna è uscito. Merita la classifica che ha, è allenata benissimo, ma noi abbiamo sofferto di squadra perché volevamo questa vittoria».

PORTA INVIOLATA ANCORA – Inzaghi si esprime sulla crescita del goleador di oggi, Yann Bisseck: «Si merita tutto questo per come lavora ogni giorno ad Appiano Gentile. È un ragazzo in grandissima crescita che sta facendo molto bene, è un grande piacere avercelo. Difesa blindata? È la tredicesima vittoria e siamo contenti. È il compleanno dell’Inter ed è il regalo migliore possibile, i tifosi erano tantissimi anche oggi e siamo contenti per loro».