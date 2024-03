Thiago Motta: «Si gioca pochissimo nel recupero! Pagato errore»

Thiago Motta ha tenuto la consueta conferenza stampa post partita al termine di Bologna-Inter. Queste le dichiarazioni dell’allenatore felsineo, raccolte dall’inviato di Inter-News.it allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Cosa ti sei detto con Rapuano?

Abbiamo parlato molto educatamente, la situazione di gioco rimani lì. Tutti hanno fatto una buona partita. Il tempi di recupero? Si gioca pochissimo, c’è da abituarsi.

Cosa imparate dalla sconfitta di oggi? Per giocare contro squadre come l’Inter tutte le fasi del gioco bisogna fare bene, essere concentrati e determinati. Una disattenzione con loro è cara, se va in vantaggio diventa più pericoloso. Difende bene quando si abbassa e poi ripartono.

Più giusto il pari per quello che si è visto? Usuale perdere tempo in Italia?

Della mia parte, io sono tranquillissimo. Sono soddisfatto di quanto fatto dai ragazzi, mi arrabbio ogni tanto per perdite di tempo. Noi non lo facciamo mai. Non è una critica all’Inter e a Inzaghi, ma se c’è da migliorare in campionato è proprio questo. Esempio il calcio inglese, abbiamo tutto da guadagnare. Detto questo complimenti all’Inter perché merita di essere lì. Un allenatore che sa cosa vuole e va per la sua strada. Noi miglioriamo in qualcosina e diamo continuità.

Responsabilità sul gol?

Ne parleremo internamente con i ragazzi e continueremo.

A dieci giornate Bologna quarto. Rush finale giocando come sapete?

Di sicuro continueremo a lavorare come fatto fino a oggi. Ora recuperare perché è stata una partita complessa in un campo pesante. Fisicamente stiamo in un buon momento, ora recuperare e pensare all’Empoli.

Odgaard largo a destra e condizioni di Zirkzee.

Aveva fastidio dopo il primo tempo, lo valuteremo. Speriamo possa continuare, ma bisogna valutarlo. Odgaard? Scelta migliore che ho fatto, mi è piaciuto tantissimo sulla fase difensiva, offensiva e nella collaborazione con gli altri. E’ un ragazzo che entra e fa gol, aiuta come nel caso con l’Atalanta. Fatta grande partita secondo me. E’ la migliore scelta che ho fatto.

Ci hai spiazzato nel piano partita, come volevi gestire gli esterni?

Il mio piano è che abbiamo sempre bisogno di tutti contro una squadra che ha oggi 18 punti sulla seconda. Siamo riusciti a competere per tutto il tempo che abbiamo giocato. Contento per Odgaard.