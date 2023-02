Stankovic, un passato di trofei e gloria con l’Inter. Ora il secondo scontro

Questo lunedì si scontreranno per la seconda volta in stagione l’Inter e la Sampdoria. L’allenatore blucerchiato ritroverà, Dejan Stankovic, ritroverà il club con cui ha vinto tutto e gioito come non mai nella sua carriera da calciatore.

PASSATO – Dieci stagioni con l’Inter in cui ha vinto tutto ciò che si poteva. L’amore tra Dejan Stankovic e l’Inter non finirà mai. L’allenatore della Sampdoria ha conquistato a Milano cinque scudetti, una Champions League, quattro Coppa Italia, quattro volte la Supercoppa Italiana e per finire il Mondiale per Club. La sua storia non passerà mai dalla mente dei tifosi nerazzurri. L’ex centrocampista ha giocato ben 326 partite con la maglia dell’Inter, segnando 42 reti. Riassumere il suo passato attraverso i numeri è riduttivo, è troppo poco per ciò che il serbo ha rappresentato. Questo lunedì ci sarà uno scontro dolce-amaro.

Inter, scontro dolce-amaro

PRESENTE – Il presente vede Dejan Stankovic come allenatore della Sampdoria. Il serbo si scontrerà per la seconda volta in stagione contro l’Inter. Il capitolo della sua vita nel calcio da mister non poteva che scriversi anche con il club nerazzurro. Lunedì però il sentimentalismo avrà poco spazio, i blucerchiati hanno assoluto bisogno di un successo per dare un segnale in chiave salvezza (vedi ultimo acquisto). Il quartultimo posto è distante otto punti, nulla è ancora deciso e vincere contro l’Inter darebbe una carica enorme in vista del prosieguo della stagione. Simone Inzaghi, così come il serbo, non può più sbagliare: sei sconfitte in Serie A sono troppe, anche un pareggio risulterebbe indigesto vista la situazione alle spalle in classifica. Roma, Lazio, Atalanta e Milan spingono per la qualificazione in Champions League, l’Inter deve scappare per essere al sicuro.