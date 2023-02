Ponciroli: «Inter, nelle prossime 5 partite si gioca il campionato. Futuro…»

Fabrizio Ponciroli ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi, attualmente seconda nel campionato di Serie A che vede in testa il Napoli.

CAMPIONATO E FUTURO – Queste le parole da parte di Fabrizio Ponciroli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio riguardo l’Inter di Simone Inzaghi. «Penso che l’Inter nelle prossime cinque partite si giocherà tutto in campionato. Non ha impegni complicatissimi e se c’è ancora una piccola fiammella accesa per la rimonta la scopriremo nelle prossime cinque partite. Se fa un filotto e il Napoli perde qualche punto allora potrebbe sperare di riaprire i giochi. L’Inter è in semifinale di Coppa Italia, agli ottavi di Champions e ha vinto la Supercoppa, quindi non mi preoccupa questa stagione. A preoccuparmi è il futuro. Skriniar va via, per Brozovic si ascoltano offerte, Bastoni è in dubbio, Dzeko è straordinario ma non è più giovanissimo e poi bisognerà vedere cosa succederà con Lukaku».