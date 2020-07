SPAL-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (33Âª in Serie A)

SPAL-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (33ª in Serie A)

Condividi questo articolo

SPAL-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 21.45. Partita valida per la trentatreesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la quattordicesima del girone di ritorno. Tre punti varrebbero il secondo posto in solitaria a -6 dalla vetta, nulla da aggiungere. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, che dovrà rinunciare almeno a quattro pedine. In difesa mancherà lo squalificato Godin, ma la situazione più critica continua a essere a centrocampo. Fuori Barella, Vecino e Sensi per infortunio. Lukaku stringerà i denti per provare ad andare almeno in panchina.

MODULO – Difficile ipotizzare un’Inter con un altro sistema di gioco oggi. Anche a Ferrara verrà proposto il 3-4-1-2, che Conte sta cercando di cucire addosso a un undici tutt’altro che ideale.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Il grande dubbio del giorno è proprio a copertura del capitano Handanovic in porta. La titolarità di de Vrij è minacciata dalla diffida, probabile la partenza di Ranocchia dal 1′. Nessun dubbio su Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Qualche ballottaggio minore anche sulla linea mediana. A destra Candreva è in vantaggio sul rientrante Moses, mentre Young a sinistra potrebbe rifiatare in favore di Biraghi. Al centro confermati Brozovic e Gagliardini davanti alla difesa. Sulla trequarti dovrebbe tornare Eriksen, che farà rifiatare Borja Valero.

ATTACCO – Tutto confermato in avanti. I problemi fisici di Lukaku obbligano Conte a confermare la coppia formata da Sanchez e Lautaro Martinez, che hanno ben impressionato contro il Torino. In panchina il classe 2002 Esposito.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà la SPAL: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Berni; de Vrij, Pirola, D’Ambrosio; Biraghi, Asamoah, Agoumé, Borja Valero, Moses; Esposito, Lukaku.