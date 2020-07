Lautaro Martinez, spunta il Manchester City: l’arma in piÃ¹ di Guardiola – SM

Lautaro Martinez, spunta il Manchester City: l’arma in più di Guardiola – SM

Dove giocherà Lautaro Martinez la prossima stagione? Nella trattativa tra Inter e Barcellona spunta infatti anche il Manchester City di Pep Guardiola. Ecco le ultime secondo “Sport Mediaset”

INSERIMENTO – “Le difficoltà del Barcellona nella trattativa per portare Lautaro Martinez al Camp Nou si complicano ogni giorno di più. Nonostante l’accordo con il giocatore non si riesce a trovare la contropartita tecnica che possa accontentare entrambe le parti. Anche perché i catalani non hanno una disponibilità economica tale da poter arrivare all’argentino solo puntando sul cash. Proprio per questo Guardiola si è inserito nell’operazione Barça-Lautaro per portare l’attaccante nerazzurro al City. Pep lo apprezza e lo considera una perfetta alternativa ad Aguero, che tra l’altro in questo periodo è infortunato”.

FATTORE – “I Cityzens, soprattutto ora che hanno la certezza di poter continuare l’avventura europea, hanno la disponibilità economica per poter puntare su Lautaro anche se ci sarà da convincere il giocatore che ha già più volte espresso la volontà di trasferirsi in Spagna, sponda blaugrana”.

