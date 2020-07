SPAL-Inter: i 23 convocati del tecnico Luigi Di Biagio

Condividi questo articolo

SPAL-Inter di questa sera chiuderà la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dei ferraresi Luigi Di Biagio ha convocato 23 giocatori

Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico della SPAL Luigi Di Biagio per la sfida casalinga di questa sera contro l’Inter. I nerazzurri affronteranno i ferraresi con l’obiettivo di vincere per confermarsi al secondo posto in classifica e recuperare due punti alla capolista Juventus fermata ieri dal pareggio sul campo del Sassuolo

PORTIERI

Letica, Meneghetti, Thiam

DIFENSORI

Bonifazi, Cionek, Felipe, Reca, Sala, Salamon, Tomovic, Vicari

CENTROCAMPISTI

Castro, D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori

ATTACCANTI

Cerri, Di Francesco, Floccari, Petagna

fonte: spalferrara.it