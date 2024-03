Sommer sfida Inzaghi: la probabile formazione in Inter-Empoli

Le scelte di Inzaghi per la probabile formazione di Inter-Empoli dovranno tenere conto delle condizioni di Sommer, che al momento è l’unico titolare in dubbio. Decisione da prendere con più tranquillità di ciò che si crede, visto che ogni altra emergenza è rientrata insieme alla sosta

PROBABILE FORMAZIONE – Archiviata l’ultima sosta internazionale della stagione, l’Inter di Simone Inzaghi non ha più alibi. L’unico impegno rimasto in calendario è il campionato ma l’ultimo obiettivo stagionale in Serie A non è ancora aritmetico. Nel Monday Night di Pasquetta a San Siro si proverà a mettere un altro tassello utile alla causa. Tutto pronto o quasi per Inter-Empoli, che si preannuncia carica di tensione. Già “ritrovato” Francesco Acerbi al centro della difesa, le buone notizie per Inzaghi arrivano anche tra i pali. Il recupero del numero uno Yann Sommer procede per il meglio a tal punto da poterlo considerare disponibile per la prossima partita. Disponibile sì ma in ballottaggio con il dodicesimo Emil Audero, che per il momento ha buone ragioni per vedersi titolare in Inter-Empoli. Audero è pronto mentre Sommer deve passare sotto il giudizio di Inzaghi, che non vuole assumersi rischi inutili. Soprattutto a tre settimane dall’atteso Derby di Milano… Solito ballottaggio a destra tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries che, anche dopo la sosta, parte più dietro nelle gerarchie. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Empoli di Serie A, in attesa di ulteriori aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Empoli: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 77 Audero; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.