Inter, dopo Acerbi e nazionali si torna finalmente a parlare di campo

Con l’arrivo della sentenza per Francesco Acerbi (assolto) e la fine delle inutili amichevoli delle nazionali, finalmente in casa Inter si può tornare a parlare di campo. Con l’importante sfida contro l’Empoli in avvicinamento.

TESTA AL CAMPO – Molto rumore per nulla, scriveva William Shakespeare. Una locuzione che possiamo tranquillamente utilizzare anche per questa sosta per le nazionali e per gli attacchi incessanti della macchina del fango nei confronti dell’Inter. Tra la questione Francesco Acerbi (assolto) e Steven Zhang (nonostante il bilancio in attivo), oltre all’inutile sosta per le nazionali che ha visto gli infortuni di Stefan de Vrij e Yann Sommer. Risolte le prime due questioni e terminate le amichevoli, finalmente l’Inter può tornare a concentrarsi a ciò che le compete di più: il campo. Se c’è una cosa che la società nerazzurra – contraddistinta da uno stile unico a differenza di altri – ha fatto in questa stagione è stata lavorare in silenzio, senza cadere nelle provocazioni altrui. Adesso importa soltanto la gara contro l’Empoli, primo impegno dello sprint finale che deve portare al tanto atteso obiettivo della seconda stella.