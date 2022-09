Skriniar e non solo: in tre di rientro dalle nazionali già ad Appiano Gentile

Sono già di rientro alcuni dei nazionali dell’Inter, già in campo oggi ad Appiano Gentile per preparare la gara di sabato contro la Roma. Milan Skriniar, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij sono stati immortalati dal fotografo ufficiale della squadra durante l’allenamento di oggi. Non c’è tempo da perdere.

RIENTRATI – In attesa degli ultimi arrivi, con quattro giocatori (Kristjan Asllani, André Onana, Lautaro Martinez e Joaquin Correa) ancora impegnati tra questa sera e questa notte con le rispettive nazionali, sono già rientrati i primi ad aver terminato i loro impegni. Nel dettaglio oggi ad Appiano Gentile si sono rivisti Milan Skriniar, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Allenamento per i tre in giornata, in vista della gara di sabato alle ore 18 contro la Roma a San Siro. Non c’è tempo da perdere, bisogna rientrare dalla sosta al meglio.