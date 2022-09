Lukaku, niente Roma per due motivi. Ballottaggio Dzeko-Correa – Sky

Si lavora in casa Inter per preparare la sfida contro la Roma. Se Hakan Calhanoglu ha recuperato dall’infortunio in vista della sfida, lo stesso non si può dire per Romelu Lukaku. In collegamento con gli studi di Sky Sport, l’inviato Matteo Barzaghi ha specificato i motivi dei tempi di recupero del belga. Ballottaggio, quindi, tra Edin Dzeko e Joaquin Correa.

AGGIORNAMENTI – Questi gli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile in vista di Inter-Roma: «Possiamo dire che Calhanoglu tra domani e dopo tornerà in gruppo e ci sarà con la Roma. Lukaku è più indietro, il lavoro sulla condizione è più lungo. Sta ultimando il recupero e parallelamente aumentando la sua condizione. Da quello che ho capito non dovrebbe nemmeno essere in panchina contro la Roma. La situazione va monitorata giorno dopo giorno, ma sarà difficile vederlo contro i giallorossi. Non può rischiare una ricaduta, per questo servono più giorni. Mi aspetto Lautaro Martinez e insieme a uno tra Correa e Dzeko, che è già tornato. Tra i due punto sul bosniaco».