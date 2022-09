Deulofeu: «Una chiave per vincere contro l’Inter. Barcellona favorito»

Ex del Barcellona e attualmente all’Udinese, Gerard Deulofeu si è concesso per un’intervista ai microfoni del quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo. Durante la quale è tornato sulla vittoria contro l’Inter e sulle possibilità dei nerazzurri di contendere ai blaugrana la qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League.

MOMENTO MAGICO – Con cinque vittorie consecutive, complice l’ultima proprio contro l’Inter, l’Udinese sta vivendo un grande momento di forma. Di questo ha parlato l’attaccante dei friulani Gerard Deulofeu: «Sono molto felice del momento che stiamo vivendo, con cinque vittorie di fila. Abbiamo anche sconfitto tre big del campionato e bisogna esserne felici perché è molto difficile vincere certe partite. L’Inter è una squadra rocciosa e preparata, se passano in vantaggio lasciano pochi spazi ed è difficile arrivare alla porta. Quando però devono segnare, allora lasciano molti spazi. Mi sono trovato più a mio agio nel secondo tempo della partita che abbiamo poi vinto».

SFIDA EUROPEA – Da ex blaugrana, Deulofeu ha poi fatto il punto sul doppio confronto in UEFA Champions League con i nerazzurri: «Il Barcellona è favorito per passare agli ottavi di finale. Ma l’Inter va tenuta d’occhio. Ha un attacco fenomenale con Lautaro Martinez e Lukaku. Secondo me però la chiave è a centrocampo. È importante annullare Brozovic come abbiamo fatto noi, oltre a vincere i duelli con Barella e Calhanoglu. Se ci si riesce, ci sono grandi possibilità di vincere contro di loro».