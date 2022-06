Serie A, programma diretta TV/streaming 1ª-5ª giornata: Inter, due su Sky

La Lega Serie A ha appena annunciato, come previsto, date e orari per le prime cinque giornate di campionato (vedi articolo). Con esso anche la programmazione tv in toto. Ecco dove vedere tutte le partite.

SERIE A – CALENDARIO PRIMA GIORNATA

Milan-Udinese sabato 13 agosto ore 18.30 DAZN

Sampdoria-Atalanta sabato 13 agosto ore 18.30 DAZN/SKY

Lecce-Inter sabato 13 agosto ore 20.45 DAZN/SKY

Monza-Torino sabato 13 agosto ore 20.45 DAZN

Fiorentina-Cremonese domenica 14 agosto ore 18.30 DAZN

Lazio-Bologna domenica 14 agosto ore 18.30 DAZN/SKY

Salernitana-Roma domenica 14 agosto ore 20.45 DAZN

Spezia-Empoli domenica 14 agosto ore 20.45 DAZN

Verona-Napoli lunedì 15 agosto ore 18.30 DAZN

Juventus-Sassuolo lunedì 15 agosto ore 20.45 DAZN

SERIE A – CALENDARIO SECONDA GIORNATA

Torino-Lazio sabato 20 agosto ore 18.30 DAZN/SKY

Udinese-Salernitana sabato 20 agosto ore 18.30 DAZN

Inter-Spezia sabato 20 agosto ore 20.45 DAZN/SKY

Sassuolo-Lecce sabato 20 agosto ore 20.45 DAZN

Empoli-Fiorentina domenica 21 agosto ore 18.30 DAZN

Napoli-Monza domenica 21 agosto ore 18.30 DAZN

Atalanta-Milan domenica 21 agosto ore 20.45 DAZN

Bologna-Verona domenica 21 agosto ore 20.45 DAZN/SKY

Roma-Cremonese lunedì 22 agosto ore 18.30 DAZN

Sampdoria-Juventus lunedì 22 agosto ore 20.45 DAZN

SERIE A – CALENDARIO TERZA GIORNATA Monza-Udinese venerdì 26 agosto ore 18.30 DAZN

Lazio-Inter venerdì 26 agosto ore 20.45 DAZN

Cremonese-Torino sabato 27 agosto ore 18.30 DAZN/SKY

Juventus-Roma sabato 27 agosto ore 18.30 DAZN

Milan-Bologna sabato 27 agosto ore 20.45 DAZN/SKY

Spezia-Sassuolo sabato 27 agosto ore 20.45 DAZN

Salernitana-Sampdoria domenica 28 agosto ore 18.30 DAZN/SKY

Verona-Atalanta domenica 28 agosto ore 18.30 DAZN

Lecce-Empoli domenica 28 agosto ore 20.45 DAZN

Fiorentina-Napoli domenica 28 agosto ore 20.45 DAZN SERIE A – CALENDARIO QUARTA GIORNATA Sassuolo-Milan martedì 30 agosto ore 18.30 DAZN

Inter-Cremonese martedì 30 agosto ore 20.45 DAZN

Roma-Monza martedì 30 agosto ore 20.45 DAZN

Empoli-Verona mercoledì 31 agosto ore 18.30 DAZN

Sampdoria-Lazio mercoledì 31 agosto ore 18.30 DAZN/SKY

Udinese-Fiorentina mercoledì 31 agosto ore 18.30 DAZN

Juventus-Spezia mercoledì 31 agosto ore 20.45 DAZN/SKY

Napoli-Lecce mercoledì 31 agosto ore 20.45 DAZN

Atalanta-Torino giovedì 1 settembre ore 20.45 DAZN

Bologna-Salernitana giovedì 1 settembre ore 20.45 DAZN/SKY SERIE A – CALENDARIO QUINTA GIORNATA Fiorentina-Juventus sabato 3 settembre ore 15 DAZN

Milan-Inter sabato 3 settembre ore 18 DAZN

Lazio-Napoli sabato 3 settembre ore 20.45 DAZN/SKY

Cremonese-Sassuolo domenica 4 settembre ore 12.30 DAZN/SKY

Spezia-Bologna domenica 4 settembre ore 15 DAZN

Verona-Sampdoria domenica 4 settembre ore 18 DAZN

Udinese-Roma domenica 4 settembre ore 20.45 DAZN

Monza-Atalanta lunedì 5 settembre ore 18.30 DAZN

Salernitana-Empoli lunedì 5 settembre ore 18.30 DAZN

Torino-Lecce lunedì 5 settembre ore 20.45 DAZN/SKY