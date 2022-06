Lukaku torna in vacanza. E c’è la data per vederlo in ritiro con l’Inter – SM

Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Ieri è stato il giorno del suo grande ritorno e ora, il belga, è tornato in vacanza in Sardegna. E spunta la data di quando tornerà ad allenarsi.

VACANZA – Ieri è stato il Lukaku-day a Milano con il belga che è sbarcato di nuovo nel capoluogo lombardo e ha sostenuto le visite mediche prima di firmare il contratto. Ora l’attaccante è tornato in vacanza, come testimonia il video postato da SportMediaset. Il luogo è sempre la Sardegna con SportMediaset che conferma come il giocatore si unirà una settimana dopo al ritiro dell’Inter. La data è quella del 13 luglio considerando che, il giocatore, ha sostenuto comunque impegni in Nazionale con il suo Belgio.

Fonte: SportMediaset