Serie A, Giudice Sportivo 5ª giornata: cori razzisti, indagine sulla Lazio

Dopo la quinta giornata di Serie A sono appena due i calciatori squalificati, fra cui Gonzalez da Fiorentina-Inter. Il Giudice Sportivo, però, in aggiunta ha aperto un’indagine sulla Lazio per cori razzisti.

I PROVVEDIMENTI – Lazio di nuovo sotto indagine per cori razzisti. Dopo quanto avvenuto domenica con Tiémoué Bakayoko del Milan ora c’è da valutare un episodio di ieri. Ecco il comunicato: “Il Giudice Sportivo, in relazione alla comunicazione della Procura Federale circa i cori di discriminazione razziale rivolti da parte della tifoseria ospite al calciatore Ola Aina del Torino, al 31′, dispone a cura della medesima Procura Federale un supplemento di accertamento istruttorio, acquisendo eventuali elementi anche da parte dei responsabili dell’ordine pubblico, atti a confermare la dimensione e la reale percezione per come descritte nel rapporto. Dispone, altresì, l’acquisizione di informazioni dettagliate circa l’adozione da parte della società Lazio di schemi organizzativi e di specifici atti idonei a prevenire comportamenti discriminatori della specie di quelli verificatisi e concretamente utili a identificare i sostenitori responsabili dei comportamenti stessi”. Di seguito i provvedimenti sui tesserati dopo la quinta giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO



SQUALIFICATI QUINTA GIORNATA



Una giornata: Sinisa Mihajlovic (Bologna, allenatore), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Lorenzo Pellegrini (Roma)