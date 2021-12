Serie A, 19ª giornata: partite in diretta TV Sky e live streaming DAZN

La diciannovesima giornata di Serie A non si giocherà per intero fra oggi e domani: stanotte è arrivato lo stop alla Salernitana per problemi col COVID-19 (vedi articolo), dovrà essere rinviata la partita di Udine. Ecco il programma del turno che chiude il girone d’andata, con le partite scelte per la diretta TV su Sky Sport.

Udinese-Salernitana in attesa di rinvio da parte della Lega Serie A

Genoa-Atalanta martedì 21 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Juventus-Cagliari martedì 21 dicembre ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Sassuolo-Bologna mercoledì 22 dicembre ore 16.30 – diretta streaming DAZN

Venezia-Lazio mercoledì 22 dicembre ore 16.30 – diretta streaming DAZN

Inter-Torino mercoledì 22 dicembre ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Verona-Fiorentina mercoledì 22 dicembre ore 18.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 252, live streaming DAZN

Roma-Sampdoria mercoledì 22 dicembre ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Empoli-Milan mercoledì 22 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Napoli-Spezia mercoledì 22 dicembre ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Gol su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 43

Napoli 39

Milan 39

Atalanta 37

Roma 31

Fiorentina 31

Juventus 31

Lazio 28

Empoli 27

Torino 25

Sassuolo 24

Bologna 24

Verona 23

Udinese 20

Sampdoria 19

Venezia 17

Spezia 13

Genoa 10

Cagliari 10

Salernitana 8