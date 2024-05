Sassuolo Inter, Ballardini con le spalle al muro: la probabile formazione

Davide Ballardini è con le spalle al muro, per i punti salvezza e anche per le scelte di campo per Sassuolo-Inter. Diamo uno sguardo a quella che sarà la probabile formazione neroverde.

PROGETTO AMBIZIOSO – Sassuolo-Inter, in programma alle ore 20.45 di questa sera, vede scontrarsi due squadre con animi nettamente opposti. Da un lato la squadra di Simone Inzaghi, pronta a visitare il Mapei Stadium di Reggio-Emilia godendosi la serenità che solo un tricolore già cucito sul petto può dare. Dall’altro il team di Davide Ballardini, in equilibrio precario sul sottilissimo filo che separa la Serie A dalla Serie B. Per aggiungere una speranza alla parte bassa della classifica il club neroverde è alla ricerca spasmodica di una vittoria. Ma pretendere di ottenerla proprio con l’Inter campione d’Italia, tra l’altro avvelenata vista l’unica sconfitta rimediata proprio all’andata, è un progetto forse troppo ambizioso. Soprattutto considerando le condizioni in cui gli uomini di Ballardini arrivano a Sassuolo-Inter

Sassuolo-Inter, la probabile formazione di Davide Ballardini

ASSENZE – Simone Inzaghi può permettersi un po’ di turnover, Davide Ballardini, invece, è costretto ad impiegare le poche forze a disposizione. Lo stesso allenatore neroverde, nella conferenza stampa di vigilia di Sassuolo-Inter, ha ammesso di non essere certo delle condizioni di uno dei suoi uomini migliori, Kristian Thorstevedt. Come se non bastasse gli emiliani piangono anche l’assenza di Domenico Berardi e di Ruan Tressoldi. Possono gioire, invece, per il recupero di Holmgren Pedersen, che aggiunge un po’ di forza alla difesa. Sfidare i nerazzurri non è un’impresa semplice, e stasera per Ballardini non lo sarà ancora di più visto che deve fare la conta per costruire l’undici anti-Inzaghi. Ecco quale dovrebbe essere la probabile formazione neroverde che scenderà sul campo del Mapei Stadium per Sassuolo-Inter.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Obiang; Bajrami, Thorstvedt, Laurientié; Pinamonti.