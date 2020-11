Sassuolo-Inter: De Zerbi arma i trequartisti. Dubbio Caputo in attacco

Condividi questo articolo

Roberto De Zerbi Sassuolo-Udinese

Marcia di avvicinamento a Sassuolo-Inter, match in programma sabato pomeriggio al Mapei Stadium. Roberto De Zerbi è pronto a calare tutti i suoi assi offensivi per continuare un cammino, fino a questo momento, davvero sorprendente. Resta in dubbio Francesco Caputo, che nei giorni scorsi ha lavorato a parte

DUBBIO – La sconfitta di ieri sera, contro il Real Madrid, carica Sassuolo-Inter di una tensione emotiva percettibile, da parte nerazzurra. La squadra di Roberto De Zerbi, invece, si presenta alla sfida a quota 18 punti in classifica, ottenuti grazie a cinque successi e 3 pareggi nelle prime 8 partite di Serie A. Il tecnico dei neroverdi avrà a disposizione praticamente tutti gli effettivi, nonostante restino dei dubbi sulle condizioni fisiche di Francesco Caputo, che ha lavorato a parte nei giorni scorsi. Qualora l’ex Empoli non dovesse farcela, al suo posto è pronto il giovanissimo Giacomo Raspadori, perché anche Gregoire Defrel è a rischio forfait.

LE CERTEZZE – Per quanto riguarda gli altri reparti, le scelte di Roberto De Zerbi per Sassuolo-Inter sembrano praticamente fatte. In difesa, dovrebbero giocare Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio. Centrocampo a due composto da Maxime López e Manuel Locatelli, a supporto del trio di trequartisti formato da Domenico Berardi, Jérémie Boga e Filip Djuricic.