Sassuolo-Inter: prosegue la preparazione dei neroverdi. A parte Caputo

Francesco Caputo Bologna-Sassuolo

Prosegue la marcia di avvicinamento a Sassuolo-Inter, in programma sabato alle 15, dei neroverdi di Roberto De Zerbi. Nella seduta di allenamento mattutina, hanno lavorato a parte sia Gregoire Defrel che Francesco Caputo, ma nessuno dei due è in dubbio per la sfida coi nerazzurri

SETTIMANA DI FUOCO – Dopo il Real Madrid, i nerazzurri di Antonio Conte saranno attesi da una gara fondamentale in campionato. Sassuolo-Inter, di sabato pomeriggio, offre al club di Steven Zhang l’opportunità di ingranare la marcia, dopo la vittoria sofferta contro il Torino. Anche i ragazzi di Roberto De Zerbi, però, sono in un gran momento di forma e sono scesi in campo in mattinata per la consueta seduta di allenamento “Il Sassuolo Calcio si è allenato questa mattina al Mapei Football Center: per i neroverdi riscaldamento, lavoro di forza in palestra, esercitazioni tattiche e lavoro metabolico a secco. Hanno lavorato a parte Francesco Caputo, Gregoire Defrel, Francesco Magnanelli e Gianluca Pegolo. Il programma di domani prevede allenamento mattutino (PORTE CHIUSE).”

