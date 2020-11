FOTO – Pinamonti ricorda Maradona: “Un campione indimenticabile”

Il giovane attaccante dell’Inter, Andrea Pinamonti, ha voluto omaggiare il ricordo di Diego Armando Maradona, poco dopo l’ufficialità del suo decesso. Diversi tesserati nerazzurri hanno fatto sentire la propria voce tramite i social network

PER SEMPRE – Diego Armando Maradona era un uomo di tutti. Il suo ricordo non può che essere condiviso da chiunque abbia avuto modo di apprezzarne le gesta. Andrea Pinamonti, nonostante non abbia avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo, ha voluto ricordare il fuoriclasse argentino con un post sul proprio account Instagram, correlato da questa didascalia: “Un campione indimenticabile che ha scritto la storia del calcio. R.I.P“.