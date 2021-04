Sanchez meglio a partita in corso, contro il Napoli torna la coppia titolare

Sanchez, quando schierato dal 1′, non è riuscito ad incidere molto sotto il punto di vista realizzativo. Numeri assolutamente diversi da quelli dei due titolari: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che contro il Napoli torneranno a giocare da titolari.

SU SANCHEZ – Sanchez da quando è all’Inter non è riuscito mai ad imporsi veramente a tal punto da conquistare una maglia da titolare a discapito di Lautaro Martinez, figuriamoci di Romelu Lukaku. La coppia titolare è ormai nota da tempo, ma Antonio Conte ritiene comunque fondamentale il lavoro del cileno soprattutto a partite in corso, capace di spaccare la partita con la sua rapidità di pensiero e abilità nel trovare il passaggio vincente. C’è però un altro Alexis Sanchez, quello che da titolare non riesce ad incidere in alcun modo, nonostante sia diverso dagli altri due. Molto più vicino alle qualità di Lautaro Martinez, il calciatore è stato schierato contro il Cagliari in coppia con Romelu Lukaku, mettendo in mostra però una prestazione di poco sufficiente. Il tecnico ha speso però parole importanti nel post-partita di Inter-Sassuolo, recupero della ventottesima giornata, in qualche modo “scusandosi” con il cileno per il poco utilizzo ma i numeri parlano chiaro e in favore dei due titolari, che domenica contro il Napoli dovrebbero tornare a giocare dal 1′.