Sanchez-Lukaku, speranza Inter per Madrid: la situazione – Sky

Martedì alle 21 si giocherà Real Madrid-Inter. Per i nerazzurri dopo i due pareggi nelle prime giornate della fase a gironi è obbligatorio vincere. Bisogna però fare i conti con l’emergenza in attacco

ATTESA E SPERANZE – “Urgono quindi rinforzi in attacco dove Sanchez e Lukaku si allenano ancora a parte. Il cileno però lavora a un ritmo più elevato, è più avanti nel recupero e ha più possibilità di giocare in Spagna rispetto al belga che però, nonostante le previsioni lo diano out, comunque non si arrenderà fino al momento della partenza del volo per Madrid. Questa voglia di provarci fino in fondo, anche se con speranze minime, può essere la scintilla che trasforma l’Inter e la proietta verso una notte stellare”.

