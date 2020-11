Di Marzio: “Inter? Conte non soddisfatto della difesa. Le attenuanti…”

Condividi questo articolo

Gianluca Di Marzio, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter guidata da Antonio Conte e dei problemi in fase difensiva dei nerazzurri in questa prima parte di stagione.

ATTENUANTI – Di Marzio difende l’operato del tecnico: «Sulla fase difensiva non credo che Conte sia felice. Ci sono stati tanti cambiamenti e giocatori diversi come ad esempio Kolarov. Per lui è un ruolo nuovo. Skriniar è stato sempre assente e ci sono stati altri problemi come ad esempio per Bastoni. Questo ha portato ad avere meno certezze e difficoltà nell’allenare il reparto».