Sanchez già al lavoro ma niente esordio in Cagliari-Inter: i motivi – Sky

In Cagliari-Inter, fra due giorni, Alexis Sanchez non ci sarà. Sky Sport 24 spiega le motivazioni della decisione.

INDISPONIBILE – Alexis Sanchez è entusiasta di scrivere un altro nuovo capitolo con indosso la maglia dell’Inter. L’attaccante cileno, il cui trasferimento dal Marsiglia è stato ufficializzato poche ore fa, si è già allenato questa mattina ad Appiano Gentile. Non sarà, però, a disposizione di Simone Inzaghi per il posticipo di Serie A di lunedì prossimo. Le motivazioni, che spiega Mattero Barzaghi nel corso del collegamento con Sky Sport 24, sono principalmente due. La prima è la condizione fisica che Sanchez deve ancora pienamente ritrovare. 48 ore in gruppo sarebbero troppo poche per sedersi in panchina per Cagliari-Inter. A ciò si aggiunge il secondo motivo: ci sono ancora delle pratiche da ultimare per il suo tesseramento, essendo un calciatore extra-comunitario. Rivedremo Sanchez in nerazzurro, dunque, nella prossima sfida di campionato a San Siro.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi