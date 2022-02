Sanchez-Lautaro Martinez, uno a Napoli e uno col Liverpool? Le scelte

Simone Inzaghi ha praticamente sciolto tutti i dubbi nella formazione anti-Napoli da mandare in campo oggi. I nerazzurri avranno i titolarissimi dal primo minuto con la sfida al Liverpool che rimane però sempre sullo sfondo.

ATTACCO – Le scelte più complicate, per Inzaghi, sono in attacco. Lo stato di forma di Alexis Sanchez infatti ha messo molti dubbi nella testa del tecnico che però, nonostante il super gol in Coppa Italia, dovrebbe affidarsi a LautaroMartinez (vedi articolo). Il cileno dunque sembra destinato alla panchina ma non è una bocciatura, anzi. Dato che mercoledì ci sarà una partita come quella con il Liverpool in Champions League, Inzaghi è pronto ad alternare i due davanti. Se oggi dunque Lautaro Martinez partirà titolare, probabile che contro il Liverpool ci sia Sanchez dal primo minuto. Un’alternanza che ovviamente può piacere oppure no, soprattutto ai giocatori viste le sfide in programma. Ma Inzaghi sa come gestire le energie senza abbassare il livello della squadra. Con soluzioni così in attacco, tutto vien da sé poi.