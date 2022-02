Napoli-Inter, un ballottaggio in casa nerazzurra: il giocatore favorito

Ci sarebbe un ballottaggio in casa nerazzurra per il big match di oggi Napoli Inter: il giocatore favorito in difesa e attacco.

BALLOTTAGGIO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è un ballottaggio in difesa in casa Inter per lo scontro diretto odierno tra le mura amiche del Napoli. Simone Inzaghi sarà costretto a fare a meno di Alessandro Bastoni, squalificato (e infortunato). A contendersi una maglia da titolare sono Federico Dimarco e Danilo D’Ambrosio. Il favorito è il primo per andare a completare le retroguardia nerazzurra accanto a Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Per il resto dovrebbe essere confermati lo stesso undici sceso in campo nel derby contro il Milan. Conferme per Denzel Dumfries ed Ivan Perisic sulle fasce laterali. In attacco Edin Dzeko, in vantaggio su Alexis Sanchez, farà coppia con Lautaro Martinez.

Fonte: Sport.Sky.it