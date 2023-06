San Siro, in 50mila davanti ai maxischermi! Ma non sarà come nel 2010 – CdS

In quarantamila all’Ataturk, altri cinquantamila tifosi dell’Inter, invece, a San Siro davanti ai maxischermi per vedere la finale di Champions League. Ma in caso di vittoria, secondo il Corriere dello Sport non sarà come nel 2010.

DIVERSO – I 46.200 tagliandi messi a disposizione per vedere la partita nei maxischermi di San Siro sono stati “bruciati” nel giro di poche ore. Tutto esaurito così come, ovviamente, Ataturk di Istanbul. Una differenza rispetto il 2010: in caso di vittoria, non ci saranno i festeggiamenti al mattino. L’anno del triplete furono 60mila i tifosi presenti allo stadio ad aspettare la squadra per le celebrazioni. Gli eventuali festeggiamenti andranno in scena domenica.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno