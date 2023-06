Manchester City-Inter, il mostro finale dei videogiochi per la leggenda

Manchester City-Inter assegna alle 21 ora italiana la Champions League 2022-2023. A Istanbul va in scena l’ultimo atto di una stagione stranissima, ma che può diventare indimenticabile.

L’ULTIMA SFIDA – Manchester City-Inter è la partita numero cinquantasette di una stagione iniziata dieci mesi fa, che può chiudersi nella maniera più inaspettata. Sì, inaspettata, perché nessuno anche solo tre mesi fa pensava che la squadra di Simone Inzaghi potesse issarsi fino alla finale di Champions League. Invece è successo, smentendo qualsiasi pronostico e ribaltando situazioni che sembravano ormai compromesse. Fattori che dovranno ripetersi pure stasera, perché il Manchester City è l’ovvio favorito ed è costruito per vincere la Champions League. A differenza dell’Inter, che ci è arrivata con altre armi. Ma proprio questo, assieme al giocare con la testa libera data dal non avere quasi nulla da perdere, dovrà essere la chiave per ribaltare ancora una volta le aspettative. E prendersi la gloria eterna.

COI FEDELISSIMI – Manchester City-Inter non può certo vedere esperimenti di formazione. Per provare a sconfiggere il mostro finale dei videogiochi Inzaghi va con chi gli ha garantito le cose migliori, soprattutto in questi due mesi dalla ripresa dopo la sosta. Henrikh Mkhitaryan ha recuperato e fatto bene ieri la rifinitura, ma ci sarà Marcelo Brozovic davanti alla difesa con Hakan Calhanoglu (eroe del pubblico locale) mezzala sinistra. E davanti si va verso l’ex Edin Dzeko accanto a Lautaro Martinez, anziché Romelu Lukaku. Gli altri titolari si conoscono ormai a memoria. Il Manchester City cerca la sua prima Champions League e il Treble, Pep Guardiola ha recuperato Kyle Walker (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Manchester City-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).