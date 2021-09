Sampdoria, lavoro mattutino per D’Aversa in vista dell’Inter: il report

Sampdoria-Inter sarà il match che segnarà il ritorno in campo dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri scenderanno in campo a “Marassi” domenica 12 settembre alle ore 12.30 (scopri gli impegni dei nerazzurri nel girone d’andata). Ecco il report dell’allenamento odierno dei blucerchiati

REPORT – “Sampdoria in azione in mattinata al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco. Privi dei nazionali, Roberto D’Aversa e il suo staff hanno programmato un lavoro di forza tra palestra e campo, con esercitazioni tecnico-tattiche di trasformazione. Manolo Gabbiadini ed Ernesto Torregrossa hanno portato avanti i rispetti percorsi individuali di recupero. Domani, venerdì, in agenda un’altra seduta mattutina”.

Fonte: sampdoria.it