Vidal: «Ogni partita, ogni allenamento do il massimo per un motivo»

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter impegnato attualmente con il suo Cile nelle sfide di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, ha pubblicato uno dei suoi post motivazionali sul suo profilo Instagram ufficiale. Questa volta ringraziando la cosa più importante per lui: i tre figli.

SEMPRE AL MASSIMO – Arturo Vidal, dal Cile, dedica un messaggio ai suoi tre figli. Nominandoli come ragione principale che lo spinge sempre a dare il massimo anche in campo. Queste le sue parole su un post Instagram: “Ogni partita, ogni allenamento e ogni goccia di sudore non sono altro che una dimostrazione d’amore per i miei tre figli. Oggi, così come quando sono nati, sono la forza che mi spinge a dare il meglio di me. Vi amo“.

