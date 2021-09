Inter Femminile, quattro nerazzurre convocate dall’Italia Under 19

Continua la crescita dell’Inter Femminile e del Settore Giovanile nerazzurro. Sono quattro infatti le ragazze convocate dell’Italia Under 19 per i prossimi impegni della nazionale. Ecco di chi si tratta come da comunicato del club nerazzurro

CONVOCATE – “Il Tecnico federale Enrico Sbardella ha convocato Anita Maria Cochis, Astrid Gilardi, Angela Passeri e Matilde Pavan per la doppia gara amichevole che la Nazionale U19 disputerà contro l’Austria. Le nerazzurre saranno impegnate dal 13 al 21 settembre”.

Fonte: inter.it