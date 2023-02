Sampdoria-Inter, un grande ritorno dal 1′ nella formazione nerazzurra?

Simone Inzaghi potrebbe cambiare un solo giocatore nella formazione dell’Inter che scenderà in campo lunedì in casa della Sampdoria rispetto a quella che ha giocato dall’inizio domenica scorsa per il derby contro il Milan.

SAMPDORIA-INTER – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi potrebbe confermare, oltre il portiere Andre Onana, anche il trio difensivo formato da Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, in campo domenica scorsa nel derby contro il Milan. Potrebbero essere in campo di nuovo dal primo minuto anche Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Un cambio invece potrebbe riguardare il reparto offensivo, dove accanto a Lautaro Martinez potrebbe esserci Romelu Lukaku al posto di Edin Dzeko.

Fonte: SportMediaset.it