Sampdoria-Inter: nazionali europei al lavoro, dubbio sudamericani − SM

Sampdoria-Inter si sta avvicinando, mancano soltanto tre giorni. Inzaghi ha ritrovato i nazionali europei, mentre rimane in dubbio la presenza dei giocatori sudamericani

IL PUNTO − L’Inter domenica scenderà nuovamente in campo, questa volta contro la Sampdoria. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di raccogliere la terza vittoria consecutiva per confermarsi in campionato e per arrivare al meglio alla grande sfida Champions League contro il Real Madrid. Come riporta “Sport Mediaset”, Simone Inzaghi sta preparando la gara con la questione nazionali sempre in primo piano. I sudamericani Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Arturo Vidal e Matias Vecino saranno di ritorno nella giornata di domani e rimane in dubbio la loro presenza contro la Sampdoria. Intanto, oggi ritornano i nazionali italiani Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Mentre sono già in gruppo: Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar. Quanto ad Alexis Sanchez, filtra ottimismo in casa Inter e potrebbe essere della partita.