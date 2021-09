Martinez (CT Belgio): «Vanheusden diventerà più forte dopo 20 gare di A»

Il CT del Belgio Roberto Martinez ha risposto alla domanda sul poco minutaggio di Vanheusden. Il giocatore del Genoa ma di proprietà dell’Inter, non è sceso in campo nelle tre partite

MINUTAGGIO −Il Belgio ha giocato e vinto le sue tre gare valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. I Red Devils, infatti, hanno trionfato contro Estonia (2-5), Repubblica Ceca (3-0) e Bielorussia (0-1). Zinho Vanheusden, giocatore del Genoa ma di proprietà dell’Inter, non ha trovato alcun minutaggio. Queste le parole del CT Roberto Martinez: «Zinho Vanheusden sarà ancora più forte dopo aver giocato 20 partite in Serie A».

Fonte: Nieuwsblad.be