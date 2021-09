Sampdoria-Inter, Inzaghi senza i sudamericani? La prima intenzione – SI

Sampdoria-Inter si avvicina: in programma domenica alle 12.30. Inzaghi, complice la questione nazionali sudamericani (vedi articolo), va verso la scelta di non utilizzare nessuno dei quattro, stando a Sportitalia.

IN DUBBIO – Appare difficile che in Sampdoria-Inter giochi titolare anche solo uno fra Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Matias Vecino e Arturo Vidal. Secondo Sportitalia l’intenzione di Simone Inzaghi è di rinunciare, almeno dal 1′, ai quattro sudamericani che torneranno solo alla vigilia del match del Ferraris. Si va verso la conferma di Edin Dzeko unica punta supportato da Stefano Sensi, come già visto all’esordio col Genoa. Il bosniaco, peraltro, ha appena finito gli impegni con la nazionale con l’amaro 2-2 fra Bosnia e Kazakistan (vedi articolo). Mancano ancora diveris giorni a Sampdoria-Inter, ma la prima volontà è questa: quattro giocatori in meno e per colpa di un’evitabilissima sosta per le nazionali.