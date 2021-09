L’Inter attende Correa e Lautaro Martinez dal Sud America: aiuto da… Messi?

L’Inter ha ben quattro giocatori sudamericani, che giocheranno giovedì notte ossia a poco più di quarantotto ore dalla partita contro la Sampdoria (vedi articolo). Per Correa e Lautaro Martinez, come fa sapere Sportitalia, può esserci un aiuto da Messi.

FAVORE IN ARRIVO? – L’Argentina giocherà nella notte italiana (all’1.30) fra giovedì e venerdì contro la Bolivia, con Joaquin Correa e Lautaro Martinez possibili titolari (vedi articolo). Un problema grosso per l’Inter, che sarà in campo domenica alle 12.30 in casa della Sampdoria. I nazionali devono tornare di corsa in Europa, ma non è detto che ce la facciano per il match di campionato (situazione valida non solo per i nerazzurri). Secondo quanto fa sapere Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, c’è però un aiuto in arrivo da un insospettabile: Lionel Messi. Correa e Lautaro Martinez possono essere ospitati dal volo privato della Pulga, che dovrà tornare al PSG (in campo peraltro sabato alle 17). Questo ridurrebbe i tempi per riaverli a disposizione di Simone Inzaghi, in vista di Sampdoria-Inter.