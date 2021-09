Il Real Madrid accoglie Camavinga: il nuovo acquisto debutta con l’Inter?

Camavinga entra a far parte del mondo Real Madrid. Il giovanissimo centrocampista francese, acquistato a fine mercato, sarà presentato domani e ci sono buone possibilità che debutti con l’Inter.

IL NUOVO – Scocca l’ora di Eduardo Camavinga in casa Real Madrid. Il centrocampista classe 2002, preso dal Rennes negli ultimi giorni di mercato, ha concluso ieri gli impegni con la Francia Under-21, dove peraltro ha segnato giovedì scorso nel 3-0 alla Macedonia del Nord. Camavinga, uno dei più quotati giovani al mondo, sarà presentato domani alle ore 12.30 alla Ciudad Real Madrid, con la conferenza stampa di presentazione a seguire. Carlo Ancelotti dovrà scegliere se farlo debuttare domenica alle 21 contro il Celta Vigo, alla ripresa della Liga dopo la sosta per le nazionali. Altrimenti la successiva opzione sarà mercoledì 15 contro l’Inter al Meazza, in Champions League. Camavinga è inserito in lista UEFA (vedi articolo) e ha preso il numero 25.